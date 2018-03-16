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ABD'li papaz hakkındaki 35 yıla kadar hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li din adamı Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: "Din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig Brunson hakkında TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir"

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brunson hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda, din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, düzenlenen iddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir."

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un suç olabileceği değerlendirilen eylemlerine de yer verilmişti.

Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

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