ABD’li Profesör Quigley, Filistinlilerin eve dönüş hakkını anlatacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası hukukun önemli isimlerinden Prof. John B. Quigley, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak adlandırdıkları 15 Mayıs 1848 tarihinin 70. yıl dönümünde Filistinlilerin geri dönüş hakkını uluslararası hukuk açısından değerlendirecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi açıklamasına göre, İsrail’in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği gün olan 14 Mayıs 1948'in bir gün sonrası Filistinliler için sürgün hayatının başlangıcı oldu.

İsrail, kuruluşunun 70'inci yıl dönümünde ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını kutlarken; Gazzeliler, sayıları 6 milyona yaklaşan Filistinli mültecinin topraklarına geri dönüş hakkının verilmesi için protesto yürüyüşlerini sürdürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) ve Yeryüzü Adalet ve İnsan Hakları Derneği (YAİDER) de Nekbe’nin 70'inci yıl dönümünde Filistinlilerin geri dönüş talebini uluslararası hukuk kuralları bağlamında konuşmak üzere ABD’li Profesör John B. Quigley’i ağırlayacak.

“Uluslararası Hukuk Bakımından Filistinli Mültecilerin Kendi Topraklarına Geri Dönüş Hakkı” konferansı yarın 11.00’de, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

