ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'Ev Hapsi' kararı (3)

EV HAPSİ İÇİN CEZAEVİNDEN ÇIKARTILDI

Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, ev hapsini çekmek üzere evine götürüldü. Cezaevinden araca bindirilen Brunson'ın evine götürülüşü sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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