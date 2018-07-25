ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'ev hapsi' kararı (5)

VATANDAŞLAR SEVİNENLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Rahip Brunson'un evine getirilmesinin ardından apartmanın önünde toplanan dostları, sevinçlerine şarkı söyleyip, dans ederek ifade ettiler. Mahalledeki bazı kişiler ise bu duruma kızıp, "Burası bizim toprağımız. Bu ülke bizim" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlardan biri, cep telefonuyla tepki gösterenleri görüntüleyen bir kişinin üzerine yürüdü. Araya girenler gerginliğin büyümesini önledi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

