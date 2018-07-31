ABD'li rahip Brunson için yapılan itiraza ret

Mehmet CANDAN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi verilen çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için mahkemeye yapılan itiraz reddedildi. Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, "Bizim için kabul edilebilir bir karar değil" dedi.

ABD'li rahip Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağına yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme ret kararında kuvvetli suç şüphesini gerekçe gösterdi. Kararda şöyle denildi:

"Sanık her ne kadar tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişse de bunun sanığın aleyhine bulunan delil durumunda bir değişiklik meydana geldiği anlamı taşımaktan ziyade, Türk Ceza Usul Mevzuatı'na göre tutuklama bir tedbir niteliğindedir. Özellikle sanığın, sağlık durumu gibi gerektirici nedenlerin varlığı halinde sanığın kaçmasının ve delilleri karartmasının önlenmesi gibi tutuklamadan elde edilecek sonucun başkaca ceza argümanlarınca etkin biçimde sağlama imkanının bulunduğu koşullarda CMK'nın 109'uncu maddesinde öngörülen adli kontrol tedbirlerinin bu amaca matuf sağlam bir koruma tedbiri niteliğinde olmasına, mahkememizce de bu kabul ile sanık hakkında kamuoyu ve doktrinde ev hapsi olarak da nitelendirilen 'konutu terk etmemek' ve sanığın sanığın yabancı ülke vatandaşı oluşu da gözetilerek 'yurt dışına çıkmamak' şeklindeki adli kontrol tedbirlerine hükmolunarak matuf amacın gerçekleşme şeraitinin ancak sağlanmış olmasına göre sanık müdafinin maslahata uygun düşmeyen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi yolundaki taleplerinin reddine karar vermek gerekmiştir."

'İTİRAZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt ise kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İtirazımın reddedilmesi kabul edilebilir bir durum değil. Dosyadaki deliller değerlendirildiğinde tahliye karar verilebilirdi. Ancak mahkeme aksi kanaatte değerlendirerek reddetti. Bu kararlar kesin kararlardır, kararın reddine itiraz hakkımız bulunmuyor. Ancak mahkemeye kadar her ay itirazlarımıza devam edeceğiz. Dediğim gibi bizim için kabul edilebilir bir karar değil."