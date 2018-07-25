ABD'li rahip hakkında 'ev hapsi' kararı (2) - Yeniden

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- TERÖR örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verildi. Andrew Craig Brunson avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili hakkında verilen kararın ardından, duruşmalara evde hazırlanacaklarını belirtti.

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un 2016 yılının Eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 28 Eylül'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çifti, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinden alındı. Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sınır dışı işlemleri devam ettiği sırada FETÖ soruşturmasında bir 'gizli tanık' rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Bu 'gizli tanık' ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dinler arası diyaloğu geliştiren bir örgüt değil, dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ'nün imamlarıyla özelikle de halen firarda olan örgütün Ege Bölgesi imamı Bekir Baz'la da sık sık görüştüğü ileri sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ'yle ait bir şemada isimlerinin yer aldığı, yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine serbest bırakıldı. Amerikalı Rahip Andrew Craig Brunson için 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasına karar verdi. Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi. Mahkemenin verdiği kararda şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Andrew Craig Brunson’nun koğuşturma aşamasında ikametgahı olarak bildirmiş olduğu adresinde kaim konutunu terk etmekten yasaklanmasına, sanık hakkında konulan bu yoldaki adli kontrol tedbirinin elektronik kelepçe veya bu kontrole imkan sağlayan teknik cihaz ve donanımlarla sağlanmasına, adli kontrol talebine konu, konut adresine ilişkin değişiklik talebinin ancak talep üzerine mahkememizce uygun görüldüğü takdirde uygulanacağının bildirilmesine, sanık Andrew Craig Brunson hakkında yurtdışı yasağı konulmasına, sanık hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı denetimli serbestlik şube müdürlüğünce takibi ile akıbetinden adli kontrol kararları kaldırılıncaya kadar birer aylık dönemler halinde mahkememize bilgi verilmesinin istenmesine, sanık hakkında konulan adli kontrol tedbirlerinin mahkememiz tarafından kaldırılmasına karar verilinceye kadar devamına, sanığın yasal mazeretinin bulunmaksızın adli kontrol hükümlerine uymaması durumunda ilgi madde gereğince tutuklanabileceğinin ihtarına oy birliği ile karar verilmiştir."

Andrew Craig Brunson avukatı İsmail Cem Halavurt, konuyla ilgili olarak, "Andrew Craig Brunson’nun bugün akşam saatlerinde serbest bırakılmasını bekliyoruz. Adli kontrol şartlarındaki elektronik kelepçe uygulamasının iyileştirilmesi için itiraz hakkımız var. Buna itirazımız olacak. Bu süreçte duruşmalara evde hazırlanacağız" dedi. Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tekrar hakim karsına çıkacak.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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