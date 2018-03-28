ABD’li savcı Bharara, Rubin ve 4 kişi hakkında yakalama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı olan Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER), ABD’nin New York Bölge eski Savcısı Preet Singh Bharara ve Michael Rubin’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin yakalanmaları talebi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Fethulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Avukatı Burak Bekiroğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheliler Preet Singh Bharara, Michael Rubin, Kemal Öksüz, Faruk Taban, Emre Çelik, Zafer Akın hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği, silahlı terör örgütüne yardım, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümetin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlamaları yer aldı. Dilekçede, "Şüpheliler hakkında CMK 90- 94-100 ve devamı maddeleri gereğince yakalama emri düzenlenmesi için başvurunun soruşturma dosyalarıyla birleştirilmesine ve talebimiz gibi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmasına, talebin kabulü halinde şüpheliler hakkında kırmızı bülten ile aranma kararı çıkarılması için Interpol’e bildirilmek üzere bu kararın ve talebin Adalet Bakanlığına tebliğ edilmesi ve difuzyon mesajı çekilmesine karar verilmesi talebimizdir" denildi.

118 sayfalık görsel içerikli dilekçe hazırlandı

118 sayfalık görsel olarak hazırlanan şikayet dilekçesinde ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"FETÖ’nün kurduğu enstitü görünümlü terör yuvalarında toplanan ABD derin devleti mahiyetindeki Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA), Pentagon İstihbaratı (DIA), Council of Foreign Relations (CFR) ve Bilderberg gibi örgütlerle yakın temasta bulunan, FETÖ’yü ayakta tutmak için ABD’de davetler, geceler ve kampanyalar düzenleyen, Türkiye aleyhtarı karalama çalışmalarını sevk ve idare edip kışkırtıcı faaliyetlerde bulunan, ABD yararına ve Türkiye zararına uluslararası anlaşmalar yapılması için gerçek yüzlerini maskeleyerek lobiciliğe soyunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlenmesi için çağrıda bulunan ve mütemadiyen yıkıcı, bölücü örgütlerin propagandasını yapan bu kişiler hakkında acilen kırmızı bülten çıkarılması.."

Dilekçede Cumhurbaşkanı’nın ABD ziyaretinde yaşananlar da yer aldı

Şüpheliler hakkında bugüne kadar bilinmemiş birçok yeni delil sunan TAY-DER’in dilekçesinde, "17 Mayıs 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı, ABD’de kasten terör örgütlerinin saldırısına açık hale getiren, güvenliği sağlamaları gerekirken pasif bekleyen, saldırganlara müdahale etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını terör örgütlerinin saldırısına maruz bırakan, bu vesile ile görevi kötüye kullanan, devamında ise olaylara müdahale etmek zorunda kalan Cumhurbaşkanlığı korumalarını ve diğer görevlileri darp eden, ABD güvenlik güçlerinin açık kimlik bilgilerinin Washington Büyükelçiliğinden istenmesini ve bu konuda ABD güvenlik güçlerinin işlemiş oldukları bu suçlar bakımından Türkiye’de soruşturma açılmasını, soruşturma evrakının ikmal edilmesinin ardından gereğinin takdir ve ifası için evrakın ilgili ABD yetkili mercilerine yollanması" talebi yer aldı.

Dilekçede ABD Etik Kurulunun 2015 yılı raporuna da değinildi. 17/25 Aralık kumpas operasyonundan 7 ay önce "FETÖ çatı kuruluşu TCAE Başkanı" olarak tanıtılan Kemal Öksüz’ün bazı ABD’li senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerini enerji görüşmeleri için Azerbaycan’a götürdüğü, masraflarını FETÖ’nün karşıladığını, rapora göre yapılan fazla masrafların ABD yasalarına aykırı olduğunu ve suç teşkil ettiğini, bu yolsuzluğun üzerine gidilmediğine değinen Avukat Bekiroğlu, "FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpasında başarılı olacağını düşünerek alternatif enerji alımı görüşmeleri için 7 ay önce Azerbaycan’a gittiği ortaya çıkmıştır. Azerbaycan gezisi ABD Etik Kurulu raporlarına girdiği halde gereken yapılmamıştır, bu rapor gereğince gereğinin ABD’de yapılması gerektiğine aynı hususun Türkiye’deki soruşturmada da değerlendirilmesi gerekir" dedi.

118 sayfalık resimlerle ispatlı olan dilekçe, ABD’li senatörlere gönderilmek üzere İngilizce’ye çevrildi.