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ABD'li senatörden Küba açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 22:54 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Senatör Flake, ülkesinin Küba'da görev yapan diplomatlarının gizemli sonik saldırılara uğradığına ilişkin kanıt bulmadığını savundu

HAVANA (AA) - ABD'nin Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake, ülkesinin, Küba'da görev yapan ABD'li diplomatların gizemli "sonik saldırılara" maruz kaldığına ilişkin kanıt bulmadığını söyledi.

Havana'da dün, aralarında Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'in de olduğu üst düzey yetkililerle bir araya gelen Flake, bugün Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırılar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Senatör Flake, ABD'li yetkililerin gizli brifinglerinden, Küba'dan şüphelenmek için hiçbir sebep olmadığı izlenimine vardığını belirtti.

Flake, "Küba İçişleri Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendilerine, bir sonik saldırı olduğuna ilişkin kanıt olmadığını bildirdiğini söylüyor. Kimsenin kimseye kasıtlı olarak zarar vermeye çalıştığına dair kanıt yok. Kimse, bu kişilerin bazı olaylar yaşamadığını söylemiyor ancak Kübalılar ya da bir başkası tarafından kasti bir saldırı olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yok." dedi.

Kübalı yetkililer ve FBI yetkilileri, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD'nin Havana'daki Büyükelçiliğinde geçen yıldan bu yana diplomatların ve aile fertlerinin de aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı.

(AA)

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