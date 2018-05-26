"ABD'li sınır devriyeleri kimsesiz çocuk göçmenleri istismar ediyor"

ABD'de sınır devriye güçlerinin, kimsesiz göçmen çocukları istismar, ihmal ve taciz ettiği bildirildi.

Amerikan Temel Haklar Birliği ve Uluslararası İnsan Hakları Kliniği, 2009-2014 yıllarına ait 30 bin sayfalık kayıtlardaki şikayetlere erişim sağladıktan sonra elde ettikleri bulguları bir rapor halinde yayımladı.

"ABD Gümrük ve Sınır Korumanın Kimsesiz Çocukları İstismarı ve İhmali" başlıklı rapor, yasayla özel koruma sağlanması gereken reşit olmayan çocuklara yönelik sistematik kötü muameleyi gözler önüne sererken, ABD Gümrük ve Sınır Koruma İdaresi, suçlamaların "asılsız" olduğunu savundu.

Raporda şikayette bulunan 16 yaşındaki bir gencin, sınır devriye görevlisinin, "kendisini yere fırlattığını ve botuyla başına vurduğunu, aynı görevlinin sınır devriye aracına yürürlerken kaçmaya çalışırsa cinsel saldırıda bulunmakla tehdit ettiği" yönündeki ifadesine yer verildi.

Şikayetler arasında tekmeleme, itme, şok tabancası kullanma, bağırma, yiyecek-içecek ve tıbbi yardım vermeme, sözlü hakaret ve cinsel tacizin bulunduğu vurgulandı.

