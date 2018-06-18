ABD'li şirket insansız uçaklarla uzaya uydu fırlatacak

ABD'nin Alabama eyaletinde kurulan bir hava aracı ve roket üreticisi şirketin, Dünya'dan uzaya 3 saatte bir fırlatma yapabilecek bir sistem üzerinde çalıştığı bildirildi.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre Aevum adlı şirket, kendi geliştirdiği Ravn adlı insansız uçak ve ona bağlı roketlerle dünyada ilk kez havadan uzaya fırlatma yapmayı planlıyor.

Ravn sayesinde dünyadan her 3 saatte bir uzaya fırlatma yapmayı hedeflediklerini belirten şirketin üst yöneticisi ve fırlatma sisteminin mimarı Jay Skylus, her aşamada insansız uzaktan kumanda edilmesi planlanan uçağın yeniden kullanılabilir olacağı ancak üzerindeki fırlatıcı roketlerin ise tek atımlık olacağını ifade etti.

Mevcut karadan fırlatma platformlarının yılda yalnızca birkaç kez kulanılabildiği ve fırlatmadan önce 18 aylık bir hazırlık gerektirdiğine dikkat çeken Skylus, Ravn sayesinde bu rotasyonu 3 saate kadar indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Skylus, Ravn ile uzaya kısa sürede çok sayıda küçük işlevsel uydu fırlatılabileceğini, örneğin özel kapsama noktalarını hedefleyecek iletişim uyduları sayesinde dünyanın en ücra köşesine dahi kablosuz internet hizmeti götürmenin mümkün olabileceğini belirtti.

Aveum, başarılı bir test yapması halinde havadan uzaya fırlatmayı gerçeğe dönüştürmeyi başaran ilk şirket olacak.

ABD'li uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman daha önce Pegaus uçaklarıyla bu konuda denemeler yapmıştı. Stratolaunch Systems ve Virgin Orbit firmaları da kendi uçak-roket sistemleri üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

