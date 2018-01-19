ABD'li ünlü komedyen Ali Dede'nin videosunu paylaştı! Paylaşım yüzlerce beğeni aldı

Son Güncelleme 3 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 09:59 |3 saat önce

Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede ziyaretçi akınına uğradı. Yangından kurtarılan Sarı Kızım, Meşe’ye hastanede teslim edildi. Meşe'nin bugün taburcu edileceği öğrenilirken ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres'in Instagram hesabından Ali Meşe'nin kedisi için üzüldüğü anları gösteren bir video paylaşması dikkat çekti.

Bolu’nun Mudurnu İlçesi Ordular Köyü’nde geçen salı günü 86 yaşındaki Ali Meşe, evindeki sobayı benzinle tutuşturmak isterken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ahşap ev kül oldu. İtfaiye erleri Meşe’nin 3 kedisinden sadece 'Sarı Kızım’ı kurtarabildi. Meşe’nin Sarı Kızım’a sarılırken çekilen fotoğrafı ise büyük yankı uyandırdı. ÜNLÜ KOMEDYEN ALİ DEDE'NİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI ABD'li oyuncu ve komedyen Ellen Degeneres'in sunduğu The Ellen Show, Instagram hesabından Ali Meşe'nin kedisi için üzüldüğü anları gösteren bir video paylaştı. Paylaşılan video 8 milyondan fazla izlendi. Görüntülere yüzlerce yorum geldi. Tansiyon ve KOAH hastası Ali Meşe 3 çocuk babası. 68 yaşındaki eşi Fahriye Öztürk doğuştan yüzde 75 zihinsel engelli. 35 senedir evliler, 30 yıldır yanan evde yaşıyorlar. Evin en küçüğü 26 yaşındaki oğulları da sinir hastalığı nedeniyle yüzde 40 engelli olan Mustafa... Diğer büyük kardeşler Bolu’da yaşadığı için Mustafa, anne ve babasına göz kulak oluyor. Büyük oğlu Ahmet Meşe, Habertürk’e yaptığı açıklamada “Annemle babam maddiyattan dolayı resmi nikâh kıyamamışlar. Dini nikâhlılar. 35-36 senelik evliler. Babamın 65 yaş maaşı, annem ve kardeşimin engelli maaşları var” dedi.

TAVUKLARI DA YANDI Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre yangından son anda kurtulan Meşe, evde beslediği 3 kediyi kurtarmaya çalıştığını anlattı: “En sevdiğim küçük sarı bir kedim vardı. Onu alıp çıkabildim. Diğerlerini bulamadım. Galiba biri daha kurtulmuş yangından ama bir kedim yanmış. Sarı kedimi çok severdim. Onu kurtardığım için çok mutluyum. Ben yediğim yemeği bile birini kendim yer, birini kedilerime verirdim. Tavuklarım ve horozum vardı. Onlar da yanmış. Çok üzüldüm.” Konuşma ve duyma zorluğu da yaşayan Meşe, kimliği ve 3 bin TL paranın da yandığını söyledi. "BENİ DAİMA AĞIZLARINDAN, KALPLERİNDEN GERİ KOYMASINLAR" AA'nın haberine göre, hastanede tedavi gören Ali Meşe kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Herkese tekrar teşekkür ederim. Allah razı olsun. Beni daima ağızlarından, kalplerinden geri koymasınlar." şeklinde konuştu. BUGÜN TABURCU OLUYOR İHA'nın haberine göre, Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ordular Köyü'nde yaşadığı evinde çıkan yangından yaralı olarak kurtulan 83 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu olacak.

Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ordular Köyü'nde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin sobayı tutuşturmak için benzin dökmesi sonucu çıkan yangında tek katlı ahşap evi kullanılamaz hale geldi. Yangından kedisiyle birlikte elinden yaralı olarak kurtulan Ali Meşe'nin, Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından götürüldüğü Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin bugün biteceği ve taburcu olacağı öğrenildi. AHMET MEŞE: BABAM FENOMEN HALİNE GELDİ Hastanede babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Ahmet Meşe, olayın sosyal medyaya düşmesiyle babasının fenomen haline geldiğini ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da kendileriyle ilgilendiğini ifade ederek, "Babam büyük bir felekatten kurtuldu. Tabi bu arada evimiz yandı. Evimiz yandıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan ablamız gereken her şeyi yaptı. Evin dizaynını, beyaz eşya ve halılarından tutun koltuklarına kadar ayarladı. Şu anda ev girilecek hale geldi. Allah Fatma Betül Sayan ablamızdan razı olsun. Onun sayesinde hastanede ilgilendiler, bütün tetkiklerine ve tahlillerine götürüyorlar. Şimdi göğüse, ondan sonra kulak burun boğaza götüreceğiz. Bütün hastane ihtiyaçlarını karşıladılar. Babamın kedisi de iyi. Dün kedisini getirdiler. Kedisini öptü kokladı" dedi.

Halkın yaşanılan olayla ilgili çok duyarlı olduğunu da belirten Meşe, "Sosyal medyaya düşünce babam fenomen haline geldi. Hatta Amerika'da bir komedyen kendi sayfasında paylaşmış. Yurtdışından arıyorlar, geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Bizim halkımız gerçekten çok duyarlı" şeklinde konuştu. "ALİ AMCAYA EN YAKIN ZAMANDA EV KİRALAYACAĞIZ" Ali Meşe'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, yangını öğrendikleri andan itibaren Bakan Kaya'nın talimatıyla Ali Meşe'nin Mudurnu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yaptırılan evine gittiklerini kaydederek, "Öncelikle sayın bakanımızın selamlarını ilettik. Ali amcanın bütün ihtiyaçlarını giderdik. Dün evine ziyarete gittik. Evini gördük ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Evindeki ihtiyaçlar tamamlanana kadar Ali amca burada misafir edeceğiz. Şimdilik kızının yanında ama biz Ali amcaya en yakın zamanda bir ev kiralayacağız. Çünkü, Ali amca kendi evinde yaşamak istiyor. Devletin bütün ihtiyaçlarını karşılaşmak üzere hizmetlerinde olduğunu ailecek biliyorlar. Vatandaşımızın her zaman emrindeyiz. Sayın bakanımızın bize de talimatı bu şekilde. Biz Ali amcanın burada tedavisini de takip ediyoruz. Inşallah bugün taburucu olacak. Taburcu olduktan sonra evine alcağız. Evinde kedisiyle birlikte mutlu bir yaşam sürecek" dedi.