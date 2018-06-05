HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

ABD'li ünlü moda tasarımcısı Kate Spade evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü moda tasarımcısı Kate Spade evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, evinde ölü bulundu.

Polis yetkilileri, 55 yaşındaki Spade'in New York'taki evinde asılı bulunduğunu ve ardında bir not bıraktığını bildirdi.

Soruşturma devam ettiği için notta yazılana dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Özellikle çanta tasarımlarıyla dünya çapında isim yapmış ünlü modacının, ABD'de 140'ın üzerinde, dünya genelinde ise 175'ten fazla mağazası bulunuyor.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Medya patronuna FETÖ davasında beraatMedya patronuna FETÖ davasında beraat
HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma HDP Diyarbakır mitinginde hayatını kaybedenlere anma 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kate Spade moda tasarımcısı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Hükümet'ten flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Hükümet'ten flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

ABD'den Münbiç anlaşması sonrası ilk açıklama!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a çok sert tepki!

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Vladimir Putin'den sözünü kesen sunucuya Almanca yanıt: Beni sonuna kadar dinlerseniz cevabını öğreneceksiniz

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.