ABD'li ünlü moda tasarımcısı Kate Spade evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Kate Spade, evinde ölü bulundu.
Polis yetkilileri, 55 yaşındaki Spade'in New York'taki evinde asılı bulunduğunu ve ardında bir not bıraktığını bildirdi.
Soruşturma devam ettiği için notta yazılana dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
Özellikle çanta tasarımlarıyla dünya çapında isim yapmış ünlü modacının, ABD'de 140'ın üzerinde, dünya genelinde ise 175'ten fazla mağazası bulunuyor.
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