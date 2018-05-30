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ABD'li ünlü oyuncudan ırkçı paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 07:13 | Son Güncelleme

"Roseanne" dizisinin başrol oyuncusu Roseanne Barr, Twitter'da eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kadın danışmanlarından biri için yaptığı ırkçı paylaşımın ardından çalıştığı kanaldan kovuldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de kendi ismiyle yayımlanan "Roseanne" adlı dizinin ünlü oyuncusu Roseanne Barr, Twitter'daki ırkçı paylaşımı nedeniyle işinden oldu.

Ünlü Amerikalı oyuncu Barr, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir yardımcısını maymuna benzetti.

Paylaşımında, Obama'nın kadın danışmanlarından Valerie Jarrett için "Müslüman Kardeşler ile Maymunlar Cehennemi filminin meyvesi" ifadesini kullanan Barr'a her kesimden tepkiler yağdı.

İran ve Afrikan Amerikan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jarrett için kullandığı ifadeden dolayı daha sonra Twitter hesabından özür dileyen Barr, pişman olduğunu belirterek, "Valerie Jarrett ve tüm Amerikalılardan özür diliyorum. Daha iyi davranmam gerekirdi. Yaptığım kötü şaka için beni affedin." mesajını paylaştı.

Hakkında yapılan ırkçı paylaşımı değerlendiren Valerie Jarrett ise "Bu öğretici bir an oldu. Ben iyiyim ama beni asıl endişelendiren, onları savunmak için yanında hiç arkadaşı olmayan insanlar." dedi.

Paylaşımından kısa süre sonra, Roseanne Barr'ın başrolünü oynadığı dizinin yayımlandığı kanalın yönetimi, diziye son verdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olduğu bilinen Barr'ın daha önce de ırkçı paylaşımlarda bulunduğu ve Obama'nın bir dönem Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Susan Rice için de benzer ırkçı ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

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ABD ABD'de ırkçılık Roseanne Barr

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