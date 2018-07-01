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ABD'li ünlü oyuncular Bodrum'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 00:18 | Son Güncelleme

ABD'li aktör Dylan Mcdermott ve nişanlısı ünlü aktris Margaret Denise Quigley, tatil için geldikleri Bodrum'da Karaova halısı satın aldı

ABD'li aktör Dylan Mcdermott ve nişanlısı ünlü aktris Margaret Denise Quigley, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Arkadaşlarıyla tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü çift, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisini ziyaret etti. Kültürel değerleriyle bilinen bölgeyi gezen ünlü oyuncular, burada yer sofrasında yemek yedi.

Mütevazi tavırlarıyla dikkati çeken ikili, daha sonra "Karaova" adıyla bilinen halıların yapımını yakından inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Akşam saatlerine kadar Etrim'de zaman geçiren Mcdermott ve Quigley, daha sonra buradan ayrıldı.

Dylan Mcdermott ve nişanlısı Margaret Denise Quigley'nin "Karaova" halılarından aldığı öğrenildi.

Etrim Halıcılık yetkilisi Engin Başol, dünyaca ünlü çift aracılığıyla Hollywood'a, Bodrum'dan selam gönderdiklerini belirtti.

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