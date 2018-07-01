ABD'li ünlü oyuncular Bodrum'da

ABD'li aktör Dylan Mcdermott ve nişanlısı ünlü aktris Margaret Denise Quigley, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Arkadaşlarıyla tatil için Türkiye'yi tercih eden ünlü çift, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim mevkisini ziyaret etti. Kültürel değerleriyle bilinen bölgeyi gezen ünlü oyuncular, burada yer sofrasında yemek yedi.
Mütevazi tavırlarıyla dikkati çeken ikili, daha sonra "Karaova" adıyla bilinen halıların yapımını yakından inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Akşam saatlerine kadar Etrim'de zaman geçiren Mcdermott ve Quigley, daha sonra buradan ayrıldı.
Dylan Mcdermott ve nişanlısı Margaret Denise Quigley'nin "Karaova" halılarından aldığı öğrenildi.
Etrim Halıcılık yetkilisi Engin Başol, dünyaca ünlü çift aracılığıyla Hollywood'a, Bodrum'dan selam gönderdiklerini belirtti.
Almanya ile Türkiye arasında yeni kriz! İzmir'deki Alman okulu kapatıldı
Kocaeli'de üst geçitte cinsel istismar skandalı! Dehşetten çığlıkları kurtardı!
TRT'de şok ayrılık! Sunucu Zafer Kiraz TRT’den istifa etti
Ağrı'da kaybolan minik Leyla'yı bulmak için avcılar Batman'dan Ağrı'ya geldi
Belçika'da 8 yaşındaki Laurent Simons doğrudan üniversiteye başlayacak!
'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'
Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!
Uçakta herkesi şaşkına çeviren kavga!
'MHP bakanlık değil, bürokrasideki kilit görevleri istiyor'
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum