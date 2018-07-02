ABD'li Yahudi aktiviste İsrail'e giriş izin verilmedi

KUDÜS (AA) - Yahudi asıllı ABD vatandaşı aktivist Ariel Gold'un Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi"ne destek verdiği gerekçesiyle İsrail'e girişine izin verilmediği bildirildi.

Olayı Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Gold, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında İsrail'e girişine izin verilmeyerek sınır dışı edildiğini belirtti.

Gold, Ben Gurion havalimanında çektirdiği fotoğrafla birlikte yayımladığı mesajda, İsrail'e giriş için gerekli vizesi olduğunu ancak ülkeye girişine izin verilmediğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail basındaki haberlere göre, ABD'deki Code Pink adlı sivil toplum kuruluşunun direktör yardımcısı olduğu belirtilen Ariel Gold'un Hebrew Üniversitesinde Yahudilik eğitimi almak için öğrenci vizesi ile İsrail'e geldiği ancak daha önce BDS hareketine destek veren Gold'un İsrail'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Haberde, İsrailli yetkililerin Gold'un eğitim amacıyla değil de boykot hareketine destek vermek için İsrail'e geldiğine inandığı ileri sürüldü.