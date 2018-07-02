ABD'li Yahudi aktiviste İsrail'e giriş izin verilmedi

KUDÜS (AA) - Yahudi asıllı ABD vatandaşı aktivist Ariel Gold'un Filistin topraklarında İsrail işgaline son verilmesi amacıyla kurulan "Boykot, Tecrit, Yaptırımlar (BDS) Hareketi"ne destek verdiği gerekçesiyle İsrail'e girişine izin verilmediği bildirildi.
Olayı Facebook hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Gold, başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında İsrail'e girişine izin verilmeyerek sınır dışı edildiğini belirtti.
Gold, Ben Gurion havalimanında çektirdiği fotoğrafla birlikte yayımladığı mesajda, İsrail'e giriş için gerekli vizesi olduğunu ancak ülkeye girişine izin verilmediğini kaydetti.
Öte yandan, İsrail basındaki haberlere göre, ABD'deki Code Pink adlı sivil toplum kuruluşunun direktör yardımcısı olduğu belirtilen Ariel Gold'un Hebrew Üniversitesinde Yahudilik eğitimi almak için öğrenci vizesi ile İsrail'e geldiği ancak daha önce BDS hareketine destek veren Gold'un İsrail'e girişine izin verilmediği ifade edildi.
Haberde, İsrailli yetkililerin Gold'un eğitim amacıyla değil de boykot hareketine destek vermek için İsrail'e geldiğine inandığı ileri sürüldü.
Gold'un İsrail'e girişine izin verilmemesiyle ilgili Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "İsrail'i boykot çalışmasına katkı sağlayan ve İsrail'e gelerek ona zarar vermeye çalışanların ülkeye girişine izin verilmeyecektir." cümlesini kullandı.
İsrail mayıs ayında da Filistin davasına destek verdi gerekçesiyle ABD vatandaşı Vincent Warren ile Katherine Franke adlı iki insan hakları savunucusunun ülkeye girişine izin vermemiş, aktivistleri sınır dışı etmişti.
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!
Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Tepki yağıyor! Pedofiliyi önlemek için deyip...
İşte Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum