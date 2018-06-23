HABER

"ABD'li yetkililerin bölge turu Filistin yönetimini devirme amacı taşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'li yetkililerin gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını ifade etti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın gerçekleştirdiği bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirme ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme amacı taşıdığını belirtti.

Ureykat, resmi Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, ABD'li heyetin bazı Arap ülkeleri ile İsrail'i kapsayan turunun, Filistin yönetimini devirmek ve Batı Şeria'daki siyasi rejimi değiştirme ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) azledilmesi ve mülteciler meselesinin gündemden kaldırılması amacı taşıdığını ifade etti.

Filistinli mültecileri konuk eden ülkelere doğrudan yardımların sunularak UNRWA'nın azledilmesinin istendiğini kaydeden Ureykat, insani krize çözüm adı altında Gazze için UNRWA'dan bağımsız olarak projeler geliştirmek üzere 1 milyar dolar değerinde mali sözleşme düzenlenmesini istediklerini kaydetti.

Ureykat, Gazze üzerine yoğunlaşması ve insani krizden bahsedilmesinin "doğru sözlerle yanlış amaçların" ifadesi olduğunu ve altında tehlikeli hedefler yattığını kaydetti.

Ortadoğu Barışı ve Gazze ile ilgili meseleleri görüşmek üzere geçen pazartesi bölge turuna çıkan Kushner ve Greenblatt, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. İsrail basınında da turun ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planıyla bağlantılı olduğu haberleri yer almıştı.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
İYİ Parti Samsun milletvekili adayı Özyer, son yolculuğuna uğurlandı (2)İYİ Parti Samsun milletvekili adayı Özyer, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Sinem, boğulmaktan kurtardığı 10 yavru köpeğe sahiplendiSinem, boğulmaktan kurtardığı 10 yavru köpeğe sahiplendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Ramallah

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partilileri böyle uyardı: Bizi zora sokar

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes kütüğünde yazan kente dönseydi, illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

HDP'li Hozan Cane gözaltına alındı

Mezarlıkta tüyler ürperten not!

Mezarlıkta tüyler ürperten not!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Melih Gökçek yine Muharrem İnce'yi hedef aldı! Bu kez de CHP'nin İstanbul mitingini hesapladı!

Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

Üsküdar'da vahşet! Sevdiği kediyi denize attı

Üsküdar'da vahşet! Sevdiği kediyi denize attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.