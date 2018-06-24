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ABD'li yetkililerin Ortadoğu turu "Filistin yönetimini devirme girişimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:32 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat: -"Şu anda, Filistinli mültecileri misafir eden ülkelere doğrudan yardım yaparak UNRWA'yı ortadan kaldırmayı hedefliyorlar" - Ureykat, ABD'li yetkililerin Ortadoğu turunun Batı Şeria'da Filistin yönetimini devirme ve bir siyasi rejim değişikliği girişiminin tanıtımı olduğunu söyledi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı olduğunu belirtti.

Batı Şeria'daki Ramallah kentinde yer alan ofisinde basın toplantısı düzenleyen Ureykat, Greenblatt ile Ortadoğu turuna çıkan Kushner'in bir Filistin gazetesine yaptığı açıklamalara karşılık verdi.

Ureykat, Arap ülkelerinin başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmasını onaylayan duruşlarından memnun olduğunu söyledi.

- Filistin yönetimini devirme girişimi

ABD'li yetkililerin Ortadoğu turunun Batı Şeria'da Filistin yönetimini devirme ve bir siyasi rejim değişikliği girişiminin tanıtımı olduğunu belirten Ureykat, şöyle devam etti:

"Şu anda, Filistinli mültecileri misafir eden ülkelere doğrudan yardım yaparak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırmayı ve UNRWA'dan ayrı Gazze Şeridi için 'insani krizin çözümü' adı altında Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istiyorlar."

Ureykat, ABD ve İsrail'i "Gazze Devleti" söylemini pekiştirmek ve Filistin yönetimini düşürmek için Batı Şeria'da kargaşa çıkarmayı hedeflemekle suçladı.

Stratejik barış yapmak istediklerini, bunun yüksek çıkarları olduğunu ifade eden Ureykat, bunun başarılı olması halinde en çok Filistinlilerin istifade edeceğine, şu anki durumda ise kendileri kadar hiç kimsenin zarar etmediğine dikkati çekti.

Her barış planının uluslararası hukuk ve kararlar doğrultusunda bazı gereklilikleri olacağını kaydeden Ureykat, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesine işaret ederek, "ABD kendisini yalnızlaştırdı. Artık barış sürecin bir ortağı değil. Radikal sağcı İsraillilerle ittifak ederek sorunun bir parçası haline geldi." diye konuştu.

"Yüzyılın Anlaşmasının" ilk özelliklerinin ortaya çıkmaya başladığını ve bir apartheid rejiminin öngörüldüğünü belirten Ureykat, bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Ureykat, Filistin'e bir şeyleri dikte etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Dikteleri reddeden Filistinli yöneticileri gayrimeşru kabul ediyorlar, savaş açıyorlar. Eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'a da aynı şeyi yaptılar. Bugün de Mahmud Abbas'a yapılan budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, salı gününden itibaren Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD FKÖ Jared Kushner Jason Greenblatt Saib Ureykat

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