ABD'li yetkililerin Taliban'la görüştüğü iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Alice Wells'in, Taliban liderleri ile görüştüğü iddia edildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Büyükelçi Wells'in başkanlık ettiği ABD heyetinin, Taliban liderleriyle yaptığı görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştiği ifade edildi.
Haberde, görüşmenin amacının, Ramazan Bayramı sırasında "Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ateşkes ile görüşmelerde elde edilen ivmenin korunması" olduğu belirtildi.
Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi ise görüşmede Afgan hükümeti yetkililerin bulunmadığını öne sürdü.
New York Times'ın, Taliban üyelerine dayandırdığı haberinde, toplantının Afganistan'da barış görüşmelerine başlanmasına yönelik olduğu, Taliban'ın bu görüşmeden olumlu sonuçlar almayı beklediği kaydedildi.
Gazeteye açıklama yapan Afgan hükümeti yetkilileri ise barışa yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine, "Bu, Afgan hükümetinin yürüttüğü bir süreç. Görüşmeler, Taliban ve Afgan hükümeti arasında gerçekleşiyor." dedi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise ABD ordusunun söz konusu görüşmelerde bulunmadığını söyledi.
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