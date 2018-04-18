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ABD'nin 41. Başkanı Bush'un eşi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 04:55 | Son Güncelleme

Bush ailesinin sözcüsü McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'ın eşi Barbara Bush 93 yaşında hayatını kaybetti.

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Bush'un salı günü öldüğü ve defin işlemleri hakkında gerekli bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı vurgulandı.

Barbara Bush'un oğlu, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı olan George W. Bush da annesinin vefatı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

George W. Bush açıklamasında, "Barbara Bush'un oğlu olduğum için şanslı bir insanım. Ailemiz onu çok özleyecek ve bu süreçte bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Bush ailesine taziyelerini ilettiği mesajında, "Barbara Bush hem ülkesine hem de ailesine kendisi adamasıyla her zaman hafızalarımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

George H. W. Bush geçen pazar günü yazılı bir açıklama yaparak eşi Barbara Bush'un tıbbi destek almayı reddettiğini duyurmuştu.

Barbara Bush'un diğer oğlu Jeb Bush ise 2017 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı olmuş fakat Donald Trump'a kaybetmişti.

New York'ta 1925 yılında dünyaya gelen ve George H. W. Bush'un 73 yıllık eşi olan Barbara Bush, 5 çocuk ve 17 torun sahibiydi.

Barbara Bush, ABD'de hem eşi hem de oğlu başkanlık yapmış iki kadından biriydi. Abigail Adams'ın eşi John Adams, ABD'nin 2. Başkanı, oğlu John Quincy Adams ise 6. Başkanı olmuştu.

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