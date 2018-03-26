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ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - "Çok talihsiz ve çok düşmanca bir hamle. Diplomatlarımız 2 Nisan'da buradan ayrılmak zorunda kalacak"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını "çok talihsiz ve çok düşmanca bir hamle'' olarak niteleyerek, diplomatların 2 Nisan'da ABD'den ayrılmak zorunda kalacağını açıkladı.

Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinden 12 diplomatın sınır dışı edileceğini öğrendiklerini belirtti.

Nebenzia, karara ilişkin, ''Çok talihsiz ve çok düşmanca bir hamle. Diplomatlarımız 2 Nisan'da buradan ayrılmak zorunda kalacak.'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq ise ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Antlaşması'nın 13 (b) maddesi çerçevesinde harekete geçtiği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla yorum yapamayacaklarını bildirdi.

Anlaşmada, ''ABD'de resmi görevinin dışında faaliyet gösteren herhangi bir şahsın bu tür imtiyazları kötüye kullanması durumunda ABD yasa ve yönetmeliklerinden muaf olmayacakları'' belirtiliyor.

Anlaşmaya göre, BM Daimi Temsilciliklerinde görev yapan diplomatlar, ilgili ülke ve BM Genel Sekreteri ile istişarede bulunulup, ABD Dışişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra sınır dışı edilebiliyor.

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise "Rusya, sınırlarımız içinde Birleşmiş Milletler'i tehlikeli faaliyetler için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. Bugün ABD ve birçok müttefiki Rusya'nın eylemlerini sineye çekmeyeceğini gösteren net bir mesaj gönderdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararının Rusya'nın eylemlerinin sonuçları olacağını gösterdiğini belirten Haley, Rusya'yı, ''Suriye'de işlenen suçlara ortak olarak, Ukrayna'da yasa dışı eylemlerde bulunarak ve son olarak İngiltere'de kimyasal silah kullanarak dünyayı istikrarsızlaştırmakla'' suçlamıştı.

ABD yönetimi, İngiltere'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi olayından sorumlu tutulan Rusya'nın 48'i Washington'da, 12'si Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinde görev yapan toplam 60 diplomatını sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı kararı verilen diplomatların ABD'yi terk etmeleri için 7 günlük süre tanındığı bildirilmişti.

İngiltere'ye yerleşen eski Rus ajanı Skripal ve kızı, 4 Mart'ta kimyasal gaz ile zehirlenmiş, başta İngiltere olmak üzere birçok ülke olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Olayın ardından iki ülke arasında sınır dışı kararları alınmış, ABD de dahil birçok ülkeden Rusya'ya yeni yaptırım kararları alınacağı belirtilmişti.

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ABD Rusya Sınır Dışı

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