ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan krizinin ardından, 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararını "çok talihsiz ve çok düşmanca bir hamle'' olarak niteleyerek, diplomatların 2 Nisan'da ABD'den ayrılmak zorunda kalacağını açıkladı.

Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın BM Daimi Temsilciliğinden 12 diplomatın sınır dışı edileceğini öğrendiklerini belirtti.

Nebenzia, karara ilişkin, ''Çok talihsiz ve çok düşmanca bir hamle. Diplomatlarımız 2 Nisan'da buradan ayrılmak zorunda kalacak.'' ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq ise ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Antlaşması'nın 13 (b) maddesi çerçevesinde harekete geçtiği konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve konunun hassasiyeti nedeniyle daha fazla yorum yapamayacaklarını bildirdi.

Anlaşmada, ''ABD'de resmi görevinin dışında faaliyet gösteren herhangi bir şahsın bu tür imtiyazları kötüye kullanması durumunda ABD yasa ve yönetmeliklerinden muaf olmayacakları'' belirtiliyor.