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ABD'nin AB büyükelçisi göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

ABD'nin AB büyükelçisi göreve başladı

BRÜKSEL (AA) - ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland Brüksel'de göreve başladı.

ABD'nin AB Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ataması ABD Senatosu tarafından 29 Haziran 2018'de yapılan Sondland bugün Brüksel'de göreve başladı.

Sondland, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu'na güven mektubunu sundu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Sondland, "Bugün birçok sorunla karşı karşıyayız. AB ile ortak değerlerimiz ve çıkarlarımız olan özgürlük, barış ve küresel refah için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2017'de göreve gelmesinden beri ABD'nin AB nezdindeki büyükelçisi pozisyonuna kimse atanmamıştı. Sondland, Trump'ın 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne katılımı öncesinde göreve başlamış oldu.

Provenance oteller zincirinin kurucularından olan, 2009-2011 yılları arasında Portland Sanat Müzesi'nin Müdürlüğünü yapan ve Cumhuriyetçi Parti için uzun süre bağış toplayan Sondland'ın, AB ve ABD arasında özellikle ticaret alanında ilişkilerin gerildiği bir dönemde göreve başlaması dikkati çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB ABD Gordon Sondland

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