ABD’nin Afganistan Komutanından Türkiye’ye övgü

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı John Nicholson, Türkiye’nin Afgan polis kuvvetlerini eğitmek üzere güçlü bir polis eğitim takımı getirerek, başta Kabil’de olmak üzere Afganistan’da polis eğitimine katkı sağladığını söyledi.

Orgeneral Nicholson, Kabil’den video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) bağlanarak Afganistan’daki operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Video konferansta bir gazeteci, mart ayında Afganistan’ın başkenti Kabil’i daha da güvenli kılmak üzere daha fazla yığınak yapılacağına ve polis eğitimini sıkılaştıracağına yönelik sözlerini hatırlatarak Nicholson’a bu bağlamda neler yapıldığını sordu.

ABDli general ise Kabil’in nüfusunun 15 yıl önce 500 bin civarında olduğunu şu anda ise şehrin 5 milyon nüfusa ulaştığını ancak güvenlik ve alt yapının bu büyümeye ayak uyduramadığını ifade etti.

Geçen yıl mayıs ayında Kabil’de bomba yüklü araçlarla düzenlenen büyük bir saldırıda 600 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orgeneral Nicholson, şehirde o günden beri benzer ölçekte bir saldırının yapılmadığını ve el yapımı patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırı sayısında da büyük düşüş olduğunu anlattı.