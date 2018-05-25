"ABD’nin Afganistan’da istikrar stratejisi başarısız oldu"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Afganistan özel denetçiliği, 15 yılda yaklaşık 5 milyar dolar harcamasına rağmen ABD’nin Afganistan’a istikrar getirme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Afganistan Tekrar İnşa Özel Denetçiliğinin (SIGAR) ABD’nin 2002 ile 2017 yılları arasında Afganistan’da istikrar sağlama çabalarına ilişkin, “İstikrar: ABD’nin Afganistan Deneyiminden Öğrenilen Dersler” başlıklı raporu yayımlandı.

Raporun tanıtımında konuşan SIGAR Başkanı John Sopko, "Genel değerlendirmemiz şudur; 2002 ile 2017 arasında Afganistan’da bazı güvensiz ve tartışmalı bölgeleri istikrara kavuşturmak için kahramanca çabalar harcanmasına rağmen, program ağırlıklı olarak başarısız oldu.” dedi.

2002 ile 2017 yılları arasında Afganistan’ın istikrarı için 4,7 milyar dolar harcadığı belirtilen raporda, ABD’nin kısa bir süre içerisinde gerçekçi olmayan beklentilere girdiği vurgulanırken bazı çabaların da ters teptiği bildirildi.

ABD hükümetinin, Afganistan hükümetini tekrar şekillendirme konusundaki kabiliyetini büyük ölçüde abarttığı aktarılan raporda, “İstikrar stratejileri ve programları Afganistan bağlamına uygun değildi.” ifadesi kullanıldı.