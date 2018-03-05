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ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde güvenlik alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle bugün sınırlı hizmet vereceğini açıkladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, güvenlik nedeniyle bugün sınırlı hizmet vereceğini açıkladı. Bu süre zarfında sadece acil servislerin sağlanacağı kaydedildi. Büyükelçilik, hizmetlerin yeniden başladıktan sonra açılmasını ilan edeceğini bildirdi.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Popüler turistik alanları, alışveriş merkezlerini, alışveriş bölgelerini ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın” denildi.
Duyuruda, “Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, gelişmeler için yerel medyayı izleyin ve dikkat çekmemeye çalışın” uyarısında bulundu.
Ayrıca bugün için ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak. (ME-DK-Y)

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