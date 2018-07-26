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ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:35 | Son Güncelleme

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DENETİM İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu.

ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DENETİM
İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan ve bir süre sokakta gezen Aşkın, 15 dakikalık denetimin ardından bölgeden ayrıldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (2)

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