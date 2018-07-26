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ABD'nin Ankara Maslahatgüzarı, rahip Brunson'u ziyaret etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 19:21 | Son Güncelleme

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DENETİM İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN DENETİM

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un oturduğu Işılay Saygun Sokak'ta incelemelerde bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan ve bir süre sokakta gezen Aşkın, 15 dakikalık denetimin ardından bölgeden ayrıldı.

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