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ABD'nin bağımsızlığının 242. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:33 | Son Güncelleme

ABD Adana Konsolosluğu, yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett: "Devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesi, nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olmuştur. Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur"

ABD'nin Adana Konsolosluğu, ülkenin bağımsızlığının 242. yılı dolayısıyla bir resepsiyon verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ülkenin bağımsızlığının 242. yılı dolayısıyla Sheraton Otel'de düzenlenen "Bağımsızlık Günü" resepsiyonuna katıldı.

Kosnett, burada yaptığı konuşmada, Adana'ya gelmekten çok mutlu olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Philadelphia'da 1776'da, ulusal bağımsızlık için verilen büyük bir mücadelenin ortasında, Amerika'nın yeni meclisinin, bağımsızlık bildirgesini imzaladığını ifade eden Kosnett, şunları kaydetti:

"İki yüzyılı aşkın süredir Amerikalılar, sürekli evrilen Amerikan milletini oluşturan kültürlerin, dinlerin, felsefelerin ve ırkların çeşitliliğinden güç almışlardır. Benim kendileri de göçmen olan büyük anne ve büyükbabam, bana ilk olarak, her Amerikalının görevinin, kurucularının 'herkes için özgürlük ve adalet' hayalini gerçekleştirmek olduğunu öğrettiler. Devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesi, nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olmuştur. Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi, Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. Ankara'daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının, kendi birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu."

"Halklarımızın ortak amacımıza ulaşma konusundaki yeteneklerine inancım hiç değişmedi" diyen Kosnett, "Aynı şekilde, ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum." dedi.

ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ise Adana'daki son bağımsızlık günü olduğunu ve bu yaz yeni görevi için ayrılacağını söyledi.

Buradaki zamanının kendisi için çok kıymetli olduğunu bildiren Specht, ''Adana'daki üç yılım boyunca, ülkelerimiz birçok problemle yüz yüze geldi ama Türkiye ile Amerika arasındaki derin, uzun süreli ittifaka inancımı koruyorum. Burada görev yapmak benim için bir onurdu.'' diye konuştu.

İki ülkenin milli marşlarının okunduğu ve bayrak töreninin yapıldığı resepsiyona, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Adana'da yaşayan ABD vatandaşları, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli ABD'li askerler de katıldı.

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