ABD'nin Bağımsızlık Günü resepsiyonu

ABD'nin bağımsızlık günü vesilesiyle tebriklerini sunan Yalçın, "Türkiye ve ABD tarihi uzun bir geçmişe dayanan güçlü ve köklü ilişkilere sahip iki ülkedir. ABD'nin başkentinin sembollerinden biri olan Washington anıtında Türkiye'den 1850'li yıllarda dostluk nişanesi olarak gönderilen bir taş bulunmaktadır. NATO müttefikimiz, ikili düzeyde ise stratejik ortağımız olan ABD ile ilişkilerimiz en yoğun dönemlerinden birini yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Türkiye ile ABD'nin Münbiç konusunda vardığı mutabakatın son dönemde yoğun şekilde sürdürülen görüşmelerin ilk somut neticesi olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışma grubu toplantılarının iki ülke arasında uzun zamandır hassasiyet yaratan konulara önemli bir çözüm aracı olmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Yalçın, Türkiye-ABD ilişkilerinin özellikle bölgesel bazda birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyerek, "İki ülke arasındaki potansiyeli bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirme arzusundayız. 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girmiş bulunmaktayız. ABD ile uzun vadeli hedef ve çıkarlara dayanan ilişkiler bu dönemde de dış politika vizyonumuzun kilit taşlarından biri olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Son dönemde Türkiye'de ve bölgede meydana gelen gelişmelerin ABD ile bazı konularda fikir ayrılıklarına sebep olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Terör ve insani kriz başta olmak üzere bölgemiz ve ötesinde yaşanan kaygı verici gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız tehditler, karşılıklı çıkar temelinde birbirimizin güvenlik kaygılarını ciddiye almamızın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Münbiç konusunda vardığımız mutabakat, son dönemde yoğun bir şekilde sürdürülen görüşmelerin ilk somut neticesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışma grubu toplantılarının iki ülke arasında uzun zamandır hassasiyet yaratan konulara önemli bir çözüm aracı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Biz Türkiye olarak ABD ile kimi zaman omuz omuza dünyanın pek çok bölgesinde barış ve güvenlik uğruna mücadele ettik ve önemli kazanımlar elde ettik. Bu anlayış ve dayanışma ruhunun halklarımız ve dost ülke halklarının bekası ve iyiliği için devam edeceğinden eminiz."