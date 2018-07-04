ABD'nin batısındaki orman yangınları

GUINDA (AA) - ABD'nin batısındaki California, Utah ve Colorado eyaletlerinde orman yangınları etki alanını artırarak devam ediyor.
İtfaiye yetkilileri, California eyaletinin kuzeyinde geçen hafta çıkan yangının yaklaşık bin ev ve binayı tehdit ettiğini açıkladı.
California'nın kuzeyindeki yangının rüzgar, yüksek sıcaklık ve kuraklık nedeniyle kontrol altına alınmasının zor olduğunu belirten yetkililer, yaklaşık bin ev ve binanın boşaltılması gerektiğini kaydetti.
Uçak, helikopter ve buldozerlerle yangına müdahale ediliyor.
- Utah ve Colorado'daki yangınlar
Utah Valisi Gary Herbert, eyaletin dağlık bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 30 evin zarar gördüğünü belirtti.
Herbert, pazar günü başlayan yangının 122 kilometrekarelik alana yayıldığını ve en az 200 evin boşaltılması için talimat verildiğini söyledi.
Colorado'da dağlık alanda devam eden yangın nedeniyle de en az 100 evin ciddi hasar gördüğü ifade edildi.
Yetkililer, Colorado'da 2 bin 500'den fazla evin boşaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.
California Valisi Jerry Brown, geçen hafta yangın söndürme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmek için bölgede olağanüstü hal ilan etmişti.
Eyalette son yıllarda yaşanan kuraklığın bitki örtüsünü kurutmasıyla büyük ölçekli orman yangınlarının arttığı gözleniyor.
Lake County'de 2015'te çıkan orman yangınında 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bine yakın bina da hasar görmüştü.
Geçen yıl aralık ayında, Los Padres Ulusal Ormanı'nda başlayan ve 140 kilometrekarelik alana yayılan Thomas yangını eyalet tarihinin en büyük yangını olmuştu.
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