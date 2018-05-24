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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'e Filistin protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:00 | Son Güncelleme

Haley, Houston Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle protesto edildi - Konuşmasına başlar başlamaz bir öğrenci, "Nikki Haley, ellerinde kan var. Soykırıma katılmaya devam ediyorsun. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın" şeklinde bağırdı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği Houston Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle protesto edildi.

Donald Trump yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Haley'e, Houston Üniversitesinde yaptığı konuşma sırasında adeta tepki yağdı.

Nikki Haley, konuşmasına başlar başlamaz, üzerinde Filistin yazılı tişört giyen bir öğrenci ayağa kalkarak, ''Nikki Haley, ellerinde kan var. Soykırıma katılmaya devam ediyorsun. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın.'' şeklinde tepki gösterdi.

Haley'i protesto eden öğrenciye salondan alkışlarla destek gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci ayağa kalkarak, "Nikki, Nikki seri cinayet işlendiğini görmüyor musun? Nikki, Nikki gizleyemezsin soykırıma imza attın.'' sloganları attı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, Facebook'tan da yazılı bir açıklama yaparak, Haley'i, ''Filistin halkına karşı bariz ayrımcılık yapmak ve dünyadaki adaletsizlikleri görmezden gelmekle'' eleştirdi.

Nikki Haley'i ''İsrail'in Gazze'deki katliamına yönelik soruşturma yürütülmesini engellemekle'' suçlayan öğrenciler, Haley'nin kendini ''İsrail karşıtı sesleri susturmaya adadığını'' da ifade etti.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde, Gazze'deki protestolarda İsrail'in kendisini savunduğunu ve maksimum itidal gösterdiğini öne sürmüştü.

İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Filistin Gazze Nikki Haley

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