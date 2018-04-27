HABER

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi'nden "canlı kalkan"a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

Haley, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını “barbarca bir uygulama” ve “savaş suçu” olarak nitelendirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.

Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'de masum halkın arkasına saklanan militanları suçlayarak, "İran'ın, masum sivillerin bedenlerinin arkasında savaşan bu gruplardan çoğunu koruduğunu" ileri sürdü.

Sivillerin "ya askeri altyapıyı korumak üzere kalkan olarak kullanıldıklarını ya da onların amaçlarına uluslararası medyada destek sağlamak için kurban edildiklerini" belirten Haley, "her iki şekilde de masum sivillerin çapraz ateş altında kaldığını ve gayri meşru askeri ve siyasi amaçlar için sömürüldüğünü" ifade etti.

Haley, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasını “barbarca bir uygulama” ve “savaş suçu” olarak adlandırarak, "Güvenlik Konseyi'nin, insanlık adına bu tehdidi ele almak için sesinin yükseltmesi gerektiğini" vurguladı.

Diğer yandan, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki barış beklentilerinin artan gerilimle daha da uzağa kaydığını ifade ederek, dünyanın, İsrail ve Filistin arasında "yeni bir savaşı engellemek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini" belirtti.

Mladenov, Suriye'de, Yemen'de ya da Gazze'de olsun, Ortadoğu'daki herhangi bir çatışma için askeri çözümünün olmadığını vurguladı.

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!
24 Haziran seçim sonuçları için son anket!24 Haziran seçim sonuçları için son anket!
HDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır barajHDP kararını verdi: Demirtaş aday, sıfır baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canlı kalkan Nikki Haley

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı aldığını açıkladı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haydarpaşa RO-RO Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

Haydarpaşa RO-RO Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçirildi

Son dakika! Manisa'da deprem

Son dakika! Manisa'da deprem

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.