HABER

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:00 | Son Güncelleme

ABD yönetiminin, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapması bekleniyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin İsrail'e karşı "ön yargılı tavrından dolayı" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılacağı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapacak.

Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddasında bulunuldu.

Açıklamanın bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından yapılacağı belirtilerek, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği öne sürüldü.

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)Başbakan Yıldırım: Stratejik ortaklık, müttefiklik ruhuna aykırı (4)
Ortaca'da sanağak yağmurOrtaca'da sanağak yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Erdoğan: 24 Haziran'da teröristlere dersini vermeye hazır mıyız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 19 Haziran Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni yönetim sisteminin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Sivas'ta arı paniği! Sabah uyandığında evini bu halde buldu!

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

Gaziantep'te cinayet işleyen Suriyeli, ülkesine kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.