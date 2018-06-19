ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılacağı iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin İsrail'e karşı "ön yargılı tavrından dolayı" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılacağı iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapacak.

Trump yönetiminden isimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddasında bulunuldu.

Açıklamanın bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından yapılacağı belirtilerek, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un da bu karara destek verdiği öne sürüldü.

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

