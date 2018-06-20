ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının ardından yeni üyenin en kısa zamanda seçileceğini söyledi.

Suc, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 38. oturumunda üye ülkelere hitap etti.

ABD'nin konseyden çekilme kararının henüz kendilerine ulaşmadığını aktaran Suc, "Bir sonraki adımımızı, çekilme bildirimi resmi olarak bize hemen ulaştıktan sonra belirleyeceğiz." dedi.

Suc, ABD'den boşalan koltuğa seçilecek yeni üyenin BM'nin 60/251 sayılı kararına göre BM Genel Kurul'unda yapılacak oylamayla belirleneceğini belirterek, "ABD'nin yerine gelecek yeni üye mümkün olan en kısa zamanda seçilmek zorundadır." ifadesini kullandı.

12 yıl önce kurulan konseyin başkanlığını yürütmekten gurur duyduğunu anlatan Suc, konseyin sivil toplum kuruluşlarının da aktif katılımıyla dünya genelindeki insan hakları sorunlarına çözüm aranan tek hükümetler arası organ olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Suc, İnsan Hakları Konseyinde çözülemeyen herhangi bir insan hakkı sorununun başka bir platformda çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti.