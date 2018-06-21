ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı

KAHİRE (AA) - Mısır Parlamentosu Arap İşleri Komitesi, ABD’nin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararını, "İsrail'in ödüllendirilmesi" olarak niteledi.
ABD'nin söz konusu kararı almasının ardından Mısır'dan ilk resmi açıklama Arap İşleri Komitesi'nden geldi. Komiteden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail yandaşlığının, bu ülkenin dış politikasının temel özelliği haline geldiği belirtildi.
Kararın, "ırkçı baskı politikalarına karşı İsrail'in ödüllendirilmesi ve Filistin halkının sıkıntılarının kökleştirilmesi" olarak nitelendiği açıklamada, ABD'nin daha önce de BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan yardımları askıya aldığı kaydedildi.
Komite, ABD'nin, BM'ye bağlı örgüt, konsey ve organları istikrarsızlaştırma çalışmalarının, Washington yönetimini uluslararası arenada yalnızlaştıracağına işaret etti.
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- Karar başka ülkeleri de ayrılmaya sevk edebilir
Mısır eski Adalet Bakanı Ahmed Süleyman ise ABD’nin, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının başka ülkeleri de bu yönde adım atmaya sevk edebileceği uyarısında bulundu.
AA muhabirine konuşan Süleyman, Donald Trump yönetiminin, tıpkı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararında olduğu gibi burada da diğer ülkelere Konsey'den çekilme konusunda baskı uygulayacağını söyledi.
Söz konusu kararın sadece Trump yönetimini değil genel olarak ABD politikasını temsil ettiğini belirten Süleyman mevcut yönetimin, uluslararası örgüt ve konseyler düzeyinde benzer kararlar alabileceği öngörüsünde bulundu.
Süleyman kararın, Filistin meselesine ne derece etki edeceğinin henüz netlik kazanmadığını ancak Filistinliler aleyhinde ve İsrail'i desteklemek üzere alınmış bir karar olduğunu vurguladı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley önceki gün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.
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