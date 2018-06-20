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ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:47 | Son Güncelleme

Alman hükümeti insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler: - "ABD’nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılacağı yönündeki beyanından dolayı derin hayal kırıklığına uğradım"

BERLİN (AA) – Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, ABD'nin, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına tepki gösterdi.

Kofler, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın her yerindeki insanların hakları için yapılan faaliyetlerde ABD'nin geçmişte Almanya için önemli bir partner olduğunu belirtti.

ABD’nin bu ortak hedefi artık uluslararası forumda sürdürmek istememesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Kofler, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılacağı yönündeki beyanından dolayı derin hayal kırıklığına uğradım." değerlendirmesinde bulundu.

Kofler, BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Alman hükümeti için insan hakları politikası konusunda, merkezi bir forum ve uluslararası düzenin önemli bir yapı taşı olduğunu kaydetti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya Birleşmiş Millertler (BM) İnsan Hakları Konseyi

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