BERLİN (AA) – Alman hükümetinin insan hakları ve insani yardım sorumlusu Baerbel Kofler, ABD'nin, BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararına tepki gösterdi.
Kofler, bugün yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın her yerindeki insanların hakları için yapılan faaliyetlerde ABD'nin geçmişte Almanya için önemli bir partner olduğunu belirtti.
ABD’nin bu ortak hedefi artık uluslararası forumda sürdürmek istememesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Kofler, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılacağı yönündeki beyanından dolayı derin hayal kırıklığına uğradım." değerlendirmesinde bulundu.
Kofler, BM İnsan Hakları Konseyi’nin, Alman hükümeti için insan hakları politikası konusunda, merkezi bir forum ve uluslararası düzenin önemli bir yapı taşı olduğunu kaydetti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." ifadesini kullanmıştı.
Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum