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ABD'nin BM Temsilcisi Haley'den İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Haley: "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan geri çekilmediğini belirterek, "İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatma kararının ardından yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalacağını ancak İran'ın "tehlikeli ve istikrarı bozan davranışlarına tolerans göstermeyeceğini" ifade eden Haley, diğer ülkelerden de bu konuda ABD'nin yanında olmalarını beklediklerini kaydetti.

Haley, "İran'ın ihlal ettiği silah ambargolarını uygulamak, teröre verdiği desteği durdurmak ve insan hakları ihlallerine ışık tutmak için BM'de uluslararası iş birliğini güçlendirme konusunda sabırsızlanıyoruz. Bu adımların hepsi nükleer anlaşmadan bağımsız bir şekilde atılabilir. Bu konuda uluslararası bir uzlaşı sağlanamazsa nükleer anlaşmanın barışa engel olduğu daha da kesinleşecek. İran rejiminin, nükleer anlaşmanın arkasına sığınarak her türlü uluslararası normu ve BM kararlarını ihlal etmesine müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirmişti.

(AA)

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