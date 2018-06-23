"ABD'nin bölgedeki son turu başarısızlığa mahkûmdur"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, ABD yetkililerin bu hafta Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretten bir sonuç alınmasının mümkün olmadığını belirtti.
Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın başta "Yüzyılın Anlaşması" olmak üzere Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen projeleri reddettiğini vurgulayarak, "ABD'nin bölgedeki son turu, işgal ülkesi (İsrail) yanlısı mutlak tutumu nedeniyle başarısızlığa mahkûmdur." ifadelerini kullandı.
Hamas yetkilisi Bedran, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün devam etmesinin Filistinli güçlerin sinerjisini gösterdiği gibi Filistin halkının meşru hedeflerini gerçekleştirmek için mücadelesini sürdürme konusundaki kararlılığını ve ısrarını yansıttığını ifade etti.
"Yüzyılın Anlaşması" adı verilen planı görüşmek üzere Ortadoğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, salı gününden itibaren Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti.
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