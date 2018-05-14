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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 03:02 | Son Güncelleme

FKÖ'nün Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut: - "Söz konusu karar, İsrail'de, dini ayrımcılık sistemini uygulamaya ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan insan haklarını inkar etmeye çalışan radikal güçlere 'devam' sinyali veriyor"

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki Komisyon Başkanı Büyükelçi Hüsam Zumlut, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, Filistinlilere yönelik "ırkçı ayrımcılık" sistemini güçlendireceğini belirtti.

Zumlut, yazılı açıklamasında, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, yükümlülüklerinin ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

"Söz konusu karar, İsrail'de, dini ayrımcılık sistemini uygulamaya ve uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınan insan haklarını inkar etmeye çalışan radikal güçlere 'devam' sinyali veriyor" ifadesini kullanan Zumlut, ABD'nin, barış sürecindeki arabuluculuk rolünün sona erdiğini vurguladı.

ABD yönetiminin, tarihi gerçekleri çarpıtma ve bütün bir halkın (Filistinliler) haklarını görmezden gelme politikasını benimsediğini dile getiren Zumlut, Filistin halkı ile yönetiminin, ABD'nin kararına karşı olduğunu aktardı.

ABD'nin, büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıyacak olması nedeniyle Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de gösterilerin yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı.

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ABD Filistin filistin kurtuluş örgütü Hüsam Zumlut Kudüs

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