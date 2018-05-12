ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı 46 ülkede protesto edilecek

Filistinli Güçler ve Faaliyetleri Genel Koordinatörü İsam Ebu Bekir, ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının pazartesi günü 46 ülkede düzenlenecek gösterileriyle protesto edileceğini açıkladı.

Ebu Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta tarihi Filistin topraklarına komşu olan Ürdün ve Lübnan’dan göstericilerin sınır şeridi yakınında gösteri düzenleyeceğini belirterek, “Arap ülkeleri de dahil, dünyanın 46 başkentinde insanlar ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini buraya taşımasını protesto edecek.” dedi.

Bekir, Filistinli grupların dünya kamuoyunun dikkatini İsrail işgaline çekmek amacıyla büyük gösteriler düzenleyeceğini aktararak, İsrail tarafından göçe zorlanmış milyonlarca Filistinlinin geri dönüş hakkını talep edeceğini söyledi.

Filistinlilerin başta işgal altındaki Kudüs olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria’daki kentlerin merkezlerinde ve İsrail ablukası altındaki Gazze’de büyük protesto gösterileri düzenleyeceğine işaret eden Bekir, bu gösterilere yüz binlerce Filistinlinin katılmasının beklendiğini kaydetti.