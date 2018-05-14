ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

MOSKOVA (AA) – Rusya, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrasında bölgede gerilimin artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgede gerilimi arttıracağına dair Rusya’nın endişesi olup olmadığına ilişkin sorusuna “Evet, endişelerimiz var. Bu hususta daha önce de açıklama yapmıştık.” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 12 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile yaptığı görüşmede Filistin-İsrail meselesindeki durumdan çok endişeli olduklarını vurgulamış ve “Durum çıkmazda. Bu çıkmaz durum, özellikle ABD’nin bilinen Kudüs kararı ışığında daha da derinleşiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

