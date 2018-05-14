HABER

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr: - "Herkese düşünceleri barışçı şekilde ifade etme özgürlüğünü kötüye kullanmama ve aynı zamanda İsrail'e aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranması çağrısında bulunuyoruz." - "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir."

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Gazze'de düzenlenen gösterilerde ifade özgürlüğünün kötüye kullanılmamasını, İsrail'in de aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranmasını istediklerini söyledi.

Adebahr, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği açılışına hangi Alman yetkililerin katılacağı sorusu üzerine, Ortadoğu politikalarıyla ilgili tutumlarında şüphe uyandırmamak için Kudüs'teki Alman Büyükelçisi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün akşam verdiği resepsiyona katılmadığını, bugünkü açılış törenine de hiçbir Alman diplomatın davet edilmediğini söyledi.

Kudüs ile ilgili tutumlarının değişmediğini, kendileri gibi AB'nin ortak görüşünün de sadece önemli konularda uzlaşma sağlandığı takdirde ihtilafın çözülebileceği yönünde olduğunu ifade eden Adebahr, "Kudüs'ün hem İsrail'in hem de Filistin'in başkenti olması şeklinde bir çözüm getirilmelidir." dedi.

Tüm taraflardan itidalli davranmalarını istediklerini belirten Adebahr, "Herkese düşünceleri barışçı şekilde ifade etme özgürlüğünü kötüye kullanmama ve aynı zamanda İsrail'e aldığı güvenlik önlemlerinde ölçülü davranması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"Diğer yandan, Federal Hükümet için, Kudüs'te bugün Amerikan Büyükelçiliğinin açılıyor olmasının şiddet için bir gerekçe olmaması gerektiği de açıktır." ifadesini kullanan Adebahr, bu nedenle Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nden ve yarın için Batı Şeria'da düzenlenecek gösterilerden endişe duyduklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye olan ana sınır kapısını kapatmasını nasıl karşıladıklarının sorulması üzerine de Adebahr, etkili bir şekilde insani yardım yapılabilmesi için Gazze'ye geçişin sağlanması gerektiğine inandıklarını dile getirerek, "Gazze'ye yardım malzemelerinin ulaşamayacak ve oradaki halka yardım edilemeyecek olmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Donald Trump Başkanlığındaki ABD Yönetimi, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını duyurarak, Başkent Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise ülkelerinin kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs'ta Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

Saldırının ardından Türkiye harekete geçtiSaldırının ardından Türkiye harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladıKudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı israil

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Acun Ilıcalı'nın yazlığı 37 milyon liraya satılık

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün kritik ismi İzmir'de yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

FETÖ soruşturması kapsamında 15 şirkete kayyum atandı!

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Genel af 2018 son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan yeni açıklama

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Paylaşılamayan Cinayet - Melih Esen Cengiz

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şırnak'ta teröristlerden hain saldırı! 1'i ağır 2 asker yaralı

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Şanlıurfa'da külliye kubbesi beton dökülürken çöktü: Yaralılar var

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

Makam odasında ilginç görüntü! Görenler önce biblo sanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.