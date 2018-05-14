HABER

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Gazze’de şiddet olaylarının daha da artmaması için taraflara sorumluluk çağrısında bulundu

PARİS (AA) - Fransa, üyesi olduğu Avrupa Birliği (AB) gibi İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama zayıf tepki gösterdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetimini ölçülü olmaya ve orantılı güç kullanmaya davet ederek, şiddet olaylarının daha da artmaması için taraflara sorumluluk çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’nde son haftalarda yaşanan şiddet olaylarına ve bugün artan ölümlere vurgu yapılan açıklamada, “Fransa, İsrail yönetimini bir kez daha, kesinlikle orantılı olmak zorunda olan güç kullanımında ölçülü ve ayırt edici olmaya çağırıyor.” ifadesi kullanıldı.

Fransa’nın İsrail yönetimini bir kez daha Filistinlilerin barışçı protesto hakları ve başta çocuklar olmak üzere sivilleri koruma görevini hatırlattığı belirtilen açıklamada, siyasi bir çözümün şartlarının oluşturulmasına acil ihtiyaç olduğu da vurgulandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını onaylamadığı" hatırlatılan açıklamada, ABD'nin "özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı bir karar aldığı" kaydedildi.

Ayrıca, Kudüs’ün durumu hakkında uluslararası hukukun belirgin olduğu vurgulanan açıklamada, iki devletli bir çözümü hedefleyen uluslararası hassasiyetlerin de dikkate alındığı bir müzakere ile kararın verilebileceği savunuldu.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian gibi yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında İsrail tarafından açılan ateşlerde aralarında çocukların da olduğu Filistinli onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin kınama yapmaktan kaçınmıştı.

Mogherini, sadece daha fazla can kaybının önüne geçmek için tüm taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde şimdiye kadar 52 Filistinli şehit olurken, binden fazla kişi yaralandı.

İnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğimİnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğim
Gazze'de büyük patlama!Gazze'de büyük patlama!
Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Gazze ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İlginizi Çekebilir

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçaklar apronda çarpıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.