ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

WASHINGTON (AA) - ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasına tepki gösterdi.
Cemal, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin AA'ya değerlendirme yaptı.
ABD'nin Filistin-İsrail mesesinde İsrail'den yana tavırlar almaktan çekinmediğine vurgu yapan Cemal, "Filistin halkının haklarını hiçe sayarak atılan bu adım, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine ön yargılı ve eşit olmayan şartlarda baktığını tasdik etmektedir." dedi.
Cemal, ABD'nin Filistin-İsrail konusunda "arabulucu" rolüne eleştiri getirerek, "Eğer ABD arabuluculuk konusunda samimi olsaydı, bu adımı Filistin ve İsrail arasında bir anlaşma olmaksızın atmazdı. Seçim kampanyalarında bir gruba verdikleri söz için bütün dünyaya verdikleri sözü bozdular." diye konuştu.
Cemal, "ABD'nin uluslararası anlaşmalardan geri çekilmesi rutin politikalarından birisi haline geldi." ifadesini kullandı.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti.
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