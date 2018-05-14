ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

ROTTERDAM (AA) - Başka Bir Yahudi Sesi (EAJG) Vakfı Başkanı Jaap Hamburger, "Trump-Netanyahu ikilisinin Filistinler için bir felaket ve Ortadoğu'da barış adına ne kaldıysa bunun için de hayati tehlike oluşturduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Hollanda'da faaliyet gösteren vakfın yahudi asıllı başkanı Hamburger, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hamburger, son dönemlerde Trump yönetiminde yapılan herşeyin Ortadoğu ve özellikle İsrail ile Filistin sorununda, barış ve adaletin aleyhine işlediğini belirterek, "Hatta ABD, İsrail ve Filistin arasında tarafsız arabulucu rolünü üstlenmek istemiyor ve tek taraflı İsrail'i seçerek Filistinlilerin ulusal haklarına karşı duruyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in fanatik milliyetçiliğinin ve ABD'nin güç şımarıklılığının etkili olduğunu kaydeden Hamburger, "Filistinliler başta olmak üzere normal insanlar büyük bedel ödüyorlar. Netanyahu, ABD büyükelçiliğinin açılışında yaptığı konuşmada, bugün gösteride silahsız Filistinlileri öldüren İsrail askerlerini, 'sınırları korudukları' gerekçesi ile yüzsüzce övdü." diye konuştu.