HABER

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Güney Afrika Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırdı

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerince Gazze sınırındaki gösterilere katılan Filistinlilere uygulanan şiddeti protesto etmek için Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olayları kınanarak, büyükelçinin geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bulunan tüm İsrail güçlerinin geri çekilmesini istiyoruz. Büyükelçimiz Sisa Ngobane, yakında eve dönecek." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Akın akın geliyorlar! Adım atacak yer kalmadıAkın akın geliyorlar! Adım atacak yer kalmadı
Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
Türkiye'den son dakika Kudüs açıklamasıTürkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Güney Afrika Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.