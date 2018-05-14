ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerince Gazze sınırındaki gösterilere katılan Filistinlilere uygulanan şiddeti protesto etmek için Tel Aviv Büyükelçisini geri çağırdığını bildirdi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan şiddet olayları kınanarak, büyükelçinin geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde bulunan tüm İsrail güçlerinin geri çekilmesini istiyoruz. Büyükelçimiz Sisa Ngobane, yakında eve dönecek." ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

