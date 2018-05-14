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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:35 | Son Güncelleme

Nijerya Müslüman Hakları Örgütü İsrail'i kınadı

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), İsrail'in sivil Filistinlilere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

MURIC Başkanı İshak Akintola, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgedeki gelişim ve ortaya çıkan cinayetleri kınıyoruz. Bu, süper güç (ABD) tarafından yapılan bir acımasızlıktır." dedi.

Uluslararası topluma bölgedeki şiddet olaylarının kınanması çağrısında bulunan Akintola, şu ifadeleri kullandı:

"Toprağın sahipleri sadece kendi ana vatanlarından sürülmekle kalmayıp aynı zamanda demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden bir ülke tarafından katlediliyor. Her şey acımasızdır ve en üst seviyede kınanmak gerekiyor."

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil nijerya

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