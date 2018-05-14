HABER

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:37 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Shah, İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin hayatını kaybetmesinden sadece "Hamas'ın sorumlu olduğunu" ve İsrail'in sorumluluk taşımadığını" iddia etti

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah, İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin hayatını kaybetmesinden sadece "Hamas'ın sorumlu olduğunu" iddia etti.

Sözcü Yardımcısı Shah, Beyaz Saray'daki basın brifinginde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail'in 55 Filistinliyi şehit etmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Konuyla ilgili ısrarlı soruların tamamına "Bu kayıplardan Hamas sorumludur" şeklinde cevap veren Shah'ın, İsrail yönetimi ve askerleri ile ilgili hiçbir değerlendirme yapmaması dikkati çekti.

- "İsrail'e çağrı" sorusuna yanıt yok

Bir basın mensubunun, "Gazze sınırında öldürülenlerin tamamı Filistinli, İsrail yönetimine ve askerlerine şiddeti düşürmeleri konusunda hiçbir çağrınız yok mu?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlanan Shah, "Daha önce de söylediğim gibi bu kayıplardan Hamas sorumludur, İsrail değil." şeklinde konuştu.

Shah, Fransa Dışişleri Bakanlığının gerilimin düşürülmesi konusunda İsrail'e yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine de önceki sözlerini tekrarlamakla yetindi.

Kuveyt, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BM) acil toplantı talebinde bulunmuştu.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!Türkiye'den çok sert tepki: Katil ABD!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çıkışı
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Filistin Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Alaattin Çakıcı'dan HDP'li Selahattin Demirtaş'a tehdit

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

İşte Zekeriya Öz'ün son hali!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

CHP'lilerin telefonuna ajan virüs yerleştirildi

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muş iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Milli yas ya da ulusal yas ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Muğla iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mersin iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Mardin iftar saati 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.