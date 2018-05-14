ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerince 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' dedi.

Pierce, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın Gazze'deki olayları görüşmek üzere toplanacağını ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un Konsey'i bilgilendireceğini söyledi.

Gazze'de daha fazla kayıp yaşanmaması için taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara durumu sakinleştirmesi çağrısı yapan Pierce, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley Gazze sorularını yanıtsız bıraktı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Gazze'de 50'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak BM Güvenlik Konseyi'ne geçti.