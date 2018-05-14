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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:46 | Son Güncelleme

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce: ''(Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesi) Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil'' - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Gazze sorularını yanıtsız bıraktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerince 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' dedi.

Pierce, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın Gazze'deki olayları görüşmek üzere toplanacağını ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un Konsey'i bilgilendireceğini söyledi.

Gazze'de daha fazla kayıp yaşanmaması için taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara durumu sakinleştirmesi çağrısı yapan Pierce, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' değerlendirmesinde bulundu.

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley Gazze sorularını yanıtsız bıraktı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Gazze'de 50'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak BM Güvenlik Konseyi'ne geçti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı bugün yapıldı.

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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley BM Filistin Gazze İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce

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