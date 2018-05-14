ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerince 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' dedi.
Pierce, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yarın Gazze'deki olayları görüşmek üzere toplanacağını ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un Konsey'i bilgilendireceğini söyledi.
Gazze'de daha fazla kayıp yaşanmaması için taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara durumu sakinleştirmesi çağrısı yapan Pierce, ''Oldukça endişe verici ve üzücü, tüm taraflara itidal çağrısı yapıyoruz. Sahada görmek istediğimiz şey bu değil.'' değerlendirmesinde bulundu.
- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley Gazze sorularını yanıtsız bıraktı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise, Gazze'de 50'den fazla Filistinli'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yöneltilen soruları yanıtsız bırakarak BM Güvenlik Konseyi'ne geçti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.
Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı bugün yapıldı.
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum