ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "şoke edici" olarak nitelendirdi.

Burt, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan şiddet şoke edici" görüşünü dile getirdi.

"Yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı Filistinlinin yaralanması trajik." ifadesini kullanan Burt, "Hayatlarını kaybedenlerin sayısının artmaya devam etmesi son derece endişe verici. Böyle bir şiddet barış çabalarını tahrip ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin Filistinlilerin protesto düzenleme haklarını net bir biçimde desteklediğini belirten Burt, protestoların da barışçıl olması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki gösterilerin bazı aşırı unsurların şiddet içeren kendi amaçları için suistimal edilmeye çalışıldığını savunan Burt, "İsrail’i kendi sınırlarını savunma hakkını desteklemekten vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Gösterilere müdahalede kullanılan gerçek mühimmatın miktarının büyüklüğünün kaygı verici olduğuna işaret eden Burt, "İsrail'den daha ölçülü olmasını dilemeye devam edeceğiz." dedi.