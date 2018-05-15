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ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt: - "Gazze ve Batı Şeria'da bugün yaşanan şiddet şoke edici" - "Yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı Filistinlinin yaralanması trajik"

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını "şoke edici" olarak nitelendirdi.

Burt, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan şiddet şoke edici" görüşünü dile getirdi.

"Yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı Filistinlinin yaralanması trajik." ifadesini kullanan Burt, "Hayatlarını kaybedenlerin sayısının artmaya devam etmesi son derece endişe verici. Böyle bir şiddet barış çabalarını tahrip ediyor." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere'nin Filistinlilerin protesto düzenleme haklarını net bir biçimde desteklediğini belirten Burt, protestoların da barışçıl olması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki gösterilerin bazı aşırı unsurların şiddet içeren kendi amaçları için suistimal edilmeye çalışıldığını savunan Burt, "İsrail’i kendi sınırlarını savunma hakkını desteklemekten vazgeçmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Gösterilere müdahalede kullanılan gerçek mühimmatın miktarının büyüklüğünün kaygı verici olduğuna işaret eden Burt, "İsrail'den daha ölçülü olmasını dilemeye devam edeceğiz." dedi.

İngiltere'nin, Kudüs'ün ortak başkent olacağı iki devletli bir çözüme bağlı kaldığını belirten Burt, şunları kaydetti:

"Bütün taraflar şimdi gerçek liderlik ve cesaret sergilemek, sükuneti teşvik etmek, gerilimleri daha da artırmaktan kaçınmak, iki devletli çözüme giden yolun müzakere ve barıştan geçtiğini aciliyetle göstermek zorundadır."

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

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