ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya Dışişleri Bakanı Augustine Mahiga, İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımak gibi bir planlarının olmadığını belirtti.
BBC'nin haberine göre, Mahiga, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kudüs'te büyükelçilik açmanın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bölgeyi "çatışma alanı" olarak gören kararıyla çelişkili olacağını kaydetti.
Hemen hemen tüm ülkelerin büyükelçiliklerinin Tel Aviv'de olduğunu hatırlatan Bakan Mahiga, "BM tarafından kararlaştırılana kadar Kudüs'e gidemeyiz." diye konuştu.
Geçen yıl aralık ayında bazı medya organlarında "Tanzanya'nın, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı" yönündeki haberler çıkmış, Tanzanya bu iddiayı yalanlamıştı.
Tanzanya, 1970'li yıllardan bu yana zayıf olan İsrail'le diplomatik ilişkilerini geliştirmek amacıyla yakın zamanda Tel Aviv'de büyükelçilik açmıştı.
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